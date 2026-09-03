Мантуров сообщил о росте продаж отечественных автомобилей в России. В Сети считают, что речь об авто из Китая

Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме отчитался о рекордных показателях российского авторынка: за январь—август 2026 года продано более 940 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем годом ранее.
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