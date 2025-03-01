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Несекретные материалы

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Озвучены данные по числу сдавшихся в плен украинских военных по итогам февраля

Озвучены данные по числу сдавшихся в плен украинских военных по итогам февраля

Несмотря на броваду властей Украины и местную пропаганду, рассуждающих о «несломленности», украинские военные продолжают сдаваться в плен российским войскам в ходе идущей СВО.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Непонятно для чего обсуждается эта тема если военнопленные есть и с той и с другой стороны?
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19 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Эта тема не обсуждается. Кто то идет воевать и защищать Родину, а кто то просто подзаработать. У нас заключают контракт для заработка, получают при заключении контракта сколько там, говорят один миллион и восемьсот тысяч. А когда отправляют в опасные места, то при первой возможности сдаются и все дела. На Украине примерно то же самое, стреляют пока есть патроны,вода и еда, а затем сдаются.
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18 час.
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