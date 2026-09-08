"Я буду за нее драться": Ольга Погодина впервые рассказала о дочери Пиманова

Ольга Погодина впервые публично заговорила о дочери Зое, рождение которой пара скрывала два года. На премьере последнего фильма Алексея Пиманова актриса призналась, что девочка очень похожа на отца.
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