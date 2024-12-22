Марочко сообщил о попытках ВСУ спастись от огневого мешка у Лозовой

Киев перебрасывает резервы к Лозовой в Харьковской области в попытке спасти группировку ВСУ от огневого мешка, практически полностью сформированного российскими бойцами вокруг города, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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