ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть

Европейский союз (ЕС) отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничениях.
Европейский союз (ЕС) отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничениях.
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