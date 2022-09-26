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ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть

ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть

Европейский союз (ЕС) отложит решение о введении потолка цен на российскую нефть из-за разногласий. По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Кипр и Венгрия входят в число стран, которые выразили несогласие с предложением об ограничениях.

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