Банк России остановил снижение ставки: 14% и пауза после десяти шагов подряд

ЦБ взял паузу. По итогам заседания 12 сентября регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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