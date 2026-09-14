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ВТБ: длинные вклады сейчас более защищённый инструмент

ВТБ: длинные вклады сейчас более защищённый инструмент

Комментирует заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов: Розничный рынок входит в осенний период в равновесном состоянии.

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