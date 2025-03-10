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Царьград

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ВСУ начали мстить за Суджу. Не жалеют даже детей

ВСУ начали мстить за Суджу. Не жалеют даже детей

Ситуация для боевиков под Суджей становится всё более плачевной. Главком Сырский признаёт отступление, противник теряет колоссальное количество солдат, часть из которых принялось бежать со своих позиций – по ним бьют как наши дроны, так и свои.

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АндрейБорков
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