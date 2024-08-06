На дороге к популярному месту отдыха во Владивостоке появится новый асфальт

Во Владивостоке дорожники приступили к ремонту на улице Академика Касьянова, сообщает PRIMPRESS. Муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» накануне вечером, 5 августа, приступила к ремонту на улице Академика Касьянова.
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