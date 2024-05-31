Шахматная доска большой политики

Миниатюра из «Книги о нравах и обязанностях знати, или О шахматной игре» (Якобус Цессолес, XIII век) С начала специальной военной операции в российском сегменте Интернета постоянно слышатся призывы ликвидировать, устранить и даже утилизировать В.
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