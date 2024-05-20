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Политические новости с Ближнего Востока толкнули цены на нефть вверх

Политические новости с Ближнего Востока толкнули цены на нефть вверх

Политические новости с Ближнего Востока толкнули цены на нефть вверх Татьяна АрестоваФьючерсы на нефть марки Brent продолжили рост 20 мая на фоне политической нестабильности в крупных странах-производителях.

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