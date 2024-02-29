Матери Навального* устроили экзекуцию: Беспорядки в Москве Юля отметит в европейском ресторане

28 февраля жена умершего оппозиционера выступила с пламенной речью в Европарламенте. Образ Юлии в Европарламенте отличается от того, что мы видели на Мюнхенской конференции по безопасности, в день смерти её мужа.
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