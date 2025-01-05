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Всё о женщинах

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Певица Рита Дакота заявила, что Ким Кардашьян повторила ее образ

Певица Рита Дакота заявила, что Ким Кардашьян повторила ее образ

Певица Рита Дакота заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что светская львица и звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян повторила ее образ из клипа.

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