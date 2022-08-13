Депутат Нилов предложил демонтировать 70% дорожных камер

Рост количества комплексов видеофиксации деформировал систему ГИБДД, сотрудников которой они были призваны частично заменить, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
Рост количества комплексов видеофиксации деформировал систему ГИБДД, сотрудников которой они были призваны частично заменить, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
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