«Ромео из шкафа»: житель ЯНАО избил полицейских, помешавших его свиданию

В Тазовском (ЯНАО) местный житель напал на сотрудников полиции, которых сам же и вызвал. По его замыслу, полицейские должны были задержать его собутыльников, чтобы он остался наедине с женщиной, но все пошло не по плану, сообщили URA.
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