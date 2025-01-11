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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Ромео из шкафа»: житель ЯНАО избил полицейских, помешавших его свиданию

В Тазовском (ЯНАО) местный житель напал на сотрудников полиции, которых сам же и вызвал. По его замыслу, полицейские должны были задержать его собутыльников, чтобы он остался наедине с женщиной, но все пошло не по плану, сообщили URA.

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