Владимир Долинский: Я родился под дулом пистолета

Актёр рассказал, как выбрал профессию и чем насмешил комиссию на экзаменах Владимир Долинский известен зрителям по фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Зимняя вишня», «Графиня де Монсоро» и многим другим, а также по театральным работам.