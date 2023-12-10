На российско-китайской границе открыли пункт пропуска «Полтавка»

В Приморском крае для грузового движения открыли автомобильный пункт пропуска »Полтавка» на российско-китайской границе, сообщил 10 декабря в соцсетях заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко.
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