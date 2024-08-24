Страдающий тяжелым заболеванием Губин впервые за 19 лет вышел в свет

Певец Андрей Губин, страдающий тяжелым заболеванием, впервые за 19 лет посетил светское мероприятие. Он прилетел в Сочи на музыкальный конкурс «Новая волна», в рамках которого состоялся его творческий вечер.
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