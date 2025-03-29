Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Это предполагает один из законов, вступающих в силу 1 апреля, написал 29 марта на своей странице в соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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