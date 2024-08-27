В Рязани следователем полиции расследовано многоэпизодное дело о мошенничестве посредством фейковых аккаунтов в соцсети

Следователем следственного отдела ОМВД России по Московскому району города Рязани завершено расследование уголовного дела по обвинению 28- летнего жителя Ростовской области в совершении преступлений, предусмотренных ч.
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