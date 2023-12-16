Со шпаргалкой и без: как смотреть «Бориса Годунова» и «Пиковую даму»

Душевные терзания, бесы-двойники и зеркальные панели. Спортзал, кроссовки и «Утро в сосновом лесу». В преддверие 225-летия со дня рождения «солнца русской поэзиии» театральные деятели заступили на юбилейную вахту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии