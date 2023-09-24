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Ландо Норрис: «В начале гонки я почти прошел Ферстаппена. Но Макс есть Макс»

«Очередной потрясающий для нас день – второе и третье место. У меня был хороший старт. Я почти прошел Макса [Ферстаппена].

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