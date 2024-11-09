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Царьград

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Австралия примет «самый передовой в мире закон» о запрете социальные сети для детей младше 16

Австралия примет «самый передовой в мире закон» о запрете социальные сети для детей младше 16

В Австралии намерены принять закон о запрете социальных сетей для всех детей младше 16 лет — без каких-либо исключений.

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