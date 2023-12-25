США хотели бы лидерства Польши в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замгоссекретаря США по европейским делам Джеймса О'Брайена, которое он сделал после встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским.