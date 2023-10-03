Здание Крымской государственной филармонии ждет повторная экспертиза

Реставрация «уставшего» здания филармонии в Симферополе началась еще в марте 2021 года. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики, почти три года назад в ведомстве решили заняться работами по сохранению объекта.
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