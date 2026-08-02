Приём в вузы: даты окончания подачи документов на бюджет и платное обучение

Приёмная кампания на платные места в вузах завершится 30 сентября. Сроки приёма на бюджетные места различаются в зависимости от уровня образования: бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование — до 29 августа; магистратура и специализированное высшее образование — до 20 сентября.