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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Миңнеханов БРИКС саммитыннан соң Идел буе округы төбәк башлыклары рейтингын җитәкләде

Октябрь нәтиҗәләре буенча Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Идел буе федераль округы төбәк башлыклары медиарейтингында беренче баскычта урнашты, шулай ук Федерация субъектлары җитәкчеләренең гомуми рейтингында беренче унлыкка керде, дип хәбәр итә «Медиалогия».

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