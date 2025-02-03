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Тульские новости

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Наталья Аникина пообщалась с жителями Узловой на улицах города

Наталья Аникина пообщалась с жителями Узловой на улицах города

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина по поручению губернатора Дмитрия Миляева вышла на улицы родной для нее Узловой, где узнала о том, какие проблемы волнуют простых жителей.

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