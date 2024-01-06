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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колесников о мотивации: «Не думаю, что олимпийское золото поменяло бы меня. Достижение одной цели никогда не было пределом – не только в спорте, даже в компьютерных играх»

Колесников – серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио. На данный момент он отказался оформлять нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

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