«Балтика» завершила 2025 год с чистой прибылью 13,3 млрд рублей после двух лет убытков. Выручка пивоваренной компании достигла рекордных 145,9 млрд рублей — почти в полтора раза больше, чем в последнем полном году под контролем Carlsberg, в 2022-м.
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