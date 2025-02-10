В Госдуме рассмотрят проект о сдаче ОГЭ только русскому и математике

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Депутаты Государственной думы во время заседания 12 февраля рассмотрят законопроект, предлагающий девятиклассникам пяти регионов сдавать ОГЭ только по двумя обязательным предметам – математике и русскому языку.
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