Борис Виленский Это давно тёртая морковь - правда была известна многим, но Запад весь построен на лжи, коварстве, подлости и ненависти. Так было и так будет.

Валерий Фоменков За сбитие малазийского "Боинга" судить нужно настоящих виновников - укро-американских фашистов, тех, которые останутся в живых после победы СВО. Прежде всего, руководство бывшей Украины и заокеанских хозяев-спонсоров.