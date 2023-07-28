В Европе – шок. В Окружном суде Гааги, выносившем обвинительный приговор против России по делу о сбитом в 2014-м малайзийском боинге, произошёл бунт! Одна из судей объявила, что выводы, сделанные в ходе расследования, неверны, и назвала сам процесс манипулированием и ложью.
"Малайзийский боинг" прилетел в Гаагу: Голландская судья раскрыла правду о сбитом самолёте
Комментарии
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Борис Виленский
Это давно тёртая морковь - правда была известна многим, но Запад весь построен на лжи, коварстве, подлости и ненависти. Так было и так будет.
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10 час.
Валерий Фоменков
За сбитие малазийского "Боинга" судить нужно настоящих виновников - укро-американских фашистов, тех, которые останутся в живых после победы СВО. Прежде всего, руководство бывшей Украины и заокеанских хозяев-спонсоров.
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9 час.
Валентин Щербаков
Вот так, с годами, всё лживое тайное становится явным и достоверным...
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3 час.
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