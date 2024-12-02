Дроны уничтожили группу ВСУ под Константиновкой

В районе Константиновки была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Операторы дронов сначала отследили их перемещение, а затем уничтожили технику и личный состав с помощью мин и FPV-дронов.
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