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Дроны уничтожили группу ВСУ под Константиновкой

Дроны уничтожили группу ВСУ под Константиновкой

В районе Константиновки была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Операторы дронов сначала отследили их перемещение, а затем уничтожили технику и личный состав с помощью мин и FPV-дронов.

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