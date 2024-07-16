Express: Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось выбирать между ними

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж был вынужден сделать непростой выбор, пишет Express. По данным издания, Джорджу необходимо было решить: посетить мужской финал Уимблдона вместе с матерью или отправиться с отцом в Германию на финал чемпионата Европы по футболу, где сборная Англии встретилась с командой Испании.