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Express: Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось выбирать между ними

Express: Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон пришлось выбирать между ними

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж был вынужден сделать непростой выбор, пишет Express. По данным издания, Джорджу необходимо было решить: посетить мужской финал Уимблдона вместе с матерью или отправиться с отцом в Германию на финал чемпионата Европы по футболу, где сборная Англии встретилась с командой Испании.

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