С 24 по 28 апреля Нижний Новгород представят в московском парке «Зарядье» в рамках ежегодного фестиваля «Дни регионов», который проводит Комитет по туризму города Москвы совместно с регионами для увеличения встречных турпотоков.
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