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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге на КАД

25 августа в Санкт-Петербурге на 4-м километре внутреннего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Курортном районе города Сестрорецк произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и автобуса.

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