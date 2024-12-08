Метеорологи раскрыли, что такой предстоящей зимы не было уже сто лет: в чем феномен и какой апокалипсис ожидает россиян Ольга БезродняяМетеорологи представили прогноз на зиму 2024-2025, который подготовил множество сюрпризов как для москвичей, так и для жителей других регионов России.