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Зеленский в ходе визита в Запорожье озаботился обороной Славянска и Краматорска

Зеленский в ходе визита в Запорожье озаботился обороной Славянска и Краматорска

Сегодня глава киевского режима после довольно продолжительной паузы, как он утверждает, посетил очередной город, к которому продвигаются наши войска.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Опять картинку сделали.Ждите наших.
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