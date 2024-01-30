Потеряно безвозвратно: Михалков откровенно рассказал, что ждёт Пугачеву в России

Режиссер высказался об уехавших артистах. Никита Михалков © Petrov Sergey/globallookpress.comНикита Михалков дал прогноз, сможет ли Алла Пугачева при желании вернуться домой в статусе главной звезды российского шоу-бизнеса.
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