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Потеряно безвозвратно: Михалков откровенно рассказал, что ждёт Пугачеву в России

Потеряно безвозвратно: Михалков откровенно рассказал, что ждёт Пугачеву в России

Режиссер высказался об уехавших артистах. Никита Михалков © Petrov Sergey/globallookpress.comНикита Михалков дал прогноз, сможет ли Алла Пугачева при желании вернуться домой в статусе главной звезды российского шоу-бизнеса.

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