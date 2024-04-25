25 апреля в Москве состоится Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В съезде примет участие Путин.
Съезд РСПП
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
25 апреля в Москве состоится Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В съезде примет участие Путин.
Свежие комментарии