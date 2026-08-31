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Аргументы и Факты

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Тренер по акробатике Поздняков погиб при нырянии во время подводной охоты

Тренер по акробатике Поздняков погиб при нырянии во время подводной охоты

Мастер спорта России, заслуженный тренер по спортивной акробатике Андрей Поздняков умер на 70-м году жизни, сообщили в воронежском центре спортивной акробатики «Акрополюс».

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