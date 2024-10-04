Татарстанцы вернули 217 млн рублей за ЖКУ: 4 причины для перерасчета квартплаты

Как татарстанцы могут самостоятельно проверить начисления за «коммуналку» и по каким графам в счетах-фактурах чаще всего делают перерасчет, в интервью «Татар-информу» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин.
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