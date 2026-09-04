На АЗС начали сливать Евро-4 С 1 сентября правительство официально разрешило продажу топлива пониженного экокласса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарифы ЖКХ в 2027...
- Россия резко нара...
- Виторган переписа...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым