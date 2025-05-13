ФБР приказало своим агентам уделять больше внимания мигрантам

Федеральное бюро расследований (ФБР) дало своим агентам указание, согласно которому они должны будут уделять больше времени иммиграционному контролю, сократив количество расследований, связанных с преступлениями «белых воротничков».
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