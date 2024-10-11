Политолог о выступлении Путина в Ашхабаде: «Отношения на высоком уровне»

В Ашхабаде президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
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