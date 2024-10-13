ЦАХАЛ: четверо погибли при ударе БПЛА «Хезболлы» по военной базе

Четверо солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли, еще семеро получили тяжелые ранения при ударе беспилотника «Хезболлы» по военной базе рядом с городом Биньямина в Израиле, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
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