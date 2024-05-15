В Курортном районе Петербурга благоустроят сразу пять территорий

Соответствующие ордера ГАТИ уже выдала Государственная административно-техническая инспекция выдала ордера на запланированные администрацией Курортного района Петербурга работы по благоустройству территорий в 2024 году.
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