В Иркутске служебные собаки помогли таможенникам изъять 250 кг насвая

С начала 2024 года кинологи Иркутской таможни с помощью служебных собак выявили 199 кг прекурсоров, 153 г наркотических средств, 160 таблеток с сильнодействующими веществами и нелегально перемещенные наличные деньги на сумму около 2,5 млн рублей.