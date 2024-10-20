В Иркутске служебные собаки помогли таможенникам изъять 250 кг насвая

С начала 2024 года кинологи Иркутской таможни с помощью служебных собак выявили 199 кг прекурсоров, 153 г наркотических средств, 160 таблеток с сильнодействующими веществами и нелегально перемещенные наличные деньги на сумму около 2,5 млн рублей.
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