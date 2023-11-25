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MWM: Россия нарастила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

MWM: Россия нарастила производство ракет для ОТРК «Искандер-М»

Россия нарастила производство ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», что позволило ей перейти к новой стратегии нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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