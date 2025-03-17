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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Волосожар о возможном допуске россиян к Олимпиаде: «Всегда верю во все хорошее. Надеюсь, что и этот путь мы пройдем и выйдем победителями»

Волосожар награждала победителей чемпионата Москвы среди любителей, который прошел на прошлой неделе.

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